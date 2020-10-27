Офис генпрокурора сообщил о завершении расследования по "делу бронежилетов"

Сообщено о подозрении восьми лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов.

Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам уголовного производства для ознакомления подозреваемым по делу о закупке бронежилетов. В уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, среди которых два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя Министра обороны Украины интересы своего предприятия.

Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействия военной властью, повлекшее тяжкие последствия в условиях особого периода (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 УК Украины), информирует пресс-служба ОГП.

По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил Украины с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования - 11 тысяч бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны обезопасить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Во время досудебного расследования проведено 43 обыска, в ходе которых изъято 11 тысяч бронежилетов. Во время следственного эксперимента с соблюдением всех правил сертификационных испытаний установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты.

Также проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которых должны защищать военнослужащих.

"В изъятых бронежилетах «Корсар м3с 1-4» при намокании меняется молекулярная структура «кевлара» и теряются пуленепробиваемые свойства, поэтому они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по первому классу защиты. Кроме этого, из-за комплектования части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты четвертого класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве .

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, во время одного из судебных заседаний по этому делу в начале февраля прокурор Николай Середа озвучил, что сотрудники Минобороны в одном из разговоров между собой утверждали, что принимать бронежилеты, хотя они якобы простреливаются, их заставлял бывший заместитель министра обороны Олег Шевчук. На вопрос LB.ua, почему он не является подозреваемым по делу, прокурор ответил: "Досудебное следствие продолжается. Если будут имеющиеся доказательства, предъявим подозрение".

Подробнее чиайте в материале LB.ua "Прострілюються чи ні? Справа про закупівлю бронежилетів".

В ноябре прошлого года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Троих арестовали с возможностью выйти под залог в 76 млн гривень. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двоим суд избрал домашний арест. Это заместитель начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец. 26 ноября ГБР вручило подозрение владельцу компании, производившей бронежилеты.

22 апреля 2020 года у двух подозреваемых по делу о закупке бронежилетов закончился срок меры пресечения.