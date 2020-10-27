Ковид подтвердили у еще одного заместителя главы Офиса президента

Пресс-секретарь президента уверяет, что Зеленский и Ермак здоровы.

Ковид подтвердили у еще одного заместителя главы Офиса президента
Андрій Смирнов
Фото: Цензор

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у двух заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака: Юлии Ковалив и Андрея Смирнова.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова действительно обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - заявила агентству Мендель.

В то же время Мендель добавила, что глава государства Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак здоровы.

Ранее заместитель руководителя Офиса главы государства Юлия Ковалив сообщила, что она и ее семья заболели COVID-19. Ковалив отметила, что она и ее семья чувствуют себя удовлетворительно, находятся под наблюдением врача.

Напомним, 12 июня ковид обнаружили у жены президента Елены Зеленской. 3 июля стало известно, что первая леди Украины оправилась от коронавируса. Аж 21 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын.

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