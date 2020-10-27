Глава МИД Венгрии намекнул на блокирование членства Украины в НАТО

Питер Сийярто считает приказ о запрете на въезд в Украину "жалкой ерундой".

Глава МИД Венгрии намекнул на блокирование членства Украины в НАТО
Пітер Сійярто
Фото: hungarytoday.hu

Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалкой ерундой".

Об этом сообщает Reuters.

В своем видеообращении Сийярто подчеркнул, что Будапешт не получал официального уведомления об украинском запрете. Он приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине. По его мнению, это означает, что мнение венгров следует учитывать относительно будущего региона, который граничит с Венгрией.

Сийярто заявил, что Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии, вызвав посла и решив запретить въезд для двух чиновников.

"Этим Украина уведомляет ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал министр.

Напомним, Венгрия не впервые намекает на блокирование членства Украины в НАТО. Ранее Сийярто говорил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в НАТО из-за закона о языке.

Отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра ШвайкуНа Харьковщине неизвестные в масках избили экс-министра Швайку
Автор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантинаАвтор законопроекта об отмене второго тура голосования предложила провести его после карантина
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
В Азербайджане открыли первое почетное консульство УкраиныВ Азербайджане открыли первое почетное консульство Украины
Глава ВОЗ призвал не политизировать пандемию ковидаГлава ВОЗ призвал не политизировать пандемию ковида
Односторонний выход Украины из "Минска" будет самоубийством - РезниковОдносторонний выход Украины из "Минска" будет самоубийством - Резников
Украина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за агитации Сиярто на выборахУкраина вручила ноту протеста послу Венгрии из-за агитации Сиярто на выборах
На линии соприкосновения СБУ задержала боевика "ЛНР", воевавшего против Украины с 2014 годаНа линии соприкосновения СБУ задержала боевика "ЛНР", воевавшего против Украины с 2014 года
Глава ЦИК назвал местные выборы 2020 самыми сложными в истории УкраиныГлава ЦИК назвал местные выборы 2020 самыми сложными в истории Украины
Госсекретарь США провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении по Нагорному КарабахуГоссекретарь США провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху
В Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов вылетел из УкраиныВ Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов вылетел из Украины
ЕС обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины в списке нетЕС обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины в списке нет
Глава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволенГлава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволен
Последние новости
Подгружаем последние новости