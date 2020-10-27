Глава МИД Венгрии намекнул на блокирование членства Украины в НАТО

Питер Сийярто считает приказ о запрете на въезд в Украину "жалкой ерундой".

Министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах было "жалкой ерундой".

Об этом сообщает Reuters.

В своем видеообращении Сийярто подчеркнул, что Будапешт не получал официального уведомления об украинском запрете. Он приветствовал победу венгерских кандидатов на местных выборах в Украине. По его мнению, это означает, что мнение венгров следует учитывать относительно будущего региона, который граничит с Венгрией.

Сийярто заявил, что Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии, вызвав посла и решив запретить въезд для двух чиновников.

"Этим Украина уведомляет ... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал министр.

Напомним, Венгрия не впервые намекает на блокирование членства Украины в НАТО. Ранее Сийярто говорил, что Венгрия заблокирует вступление Украины в НАТО из-за закона о языке.

Отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.