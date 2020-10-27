Односторонний выход Украины из "Минска" будет самоубийством - Резников

Вместе с тем Резников считает возможным пересмотр положений минских договоренностей.

Односторонний выход Украины из "Минска" будет самоубийством - Резников
Фото: Макс Левин

Выход Украины из Минских договоренностей в одностороннем порядке будет самоубийством, поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.

"Отказываться от "Минска" в одностороннем порядке - это самоубийство, этого делать нельзя. Потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и РоSSии", - сказал Резников.

Он напомнил, что 9 декабря прошлого года состоялась встреча лидеров четырех стран в "нормандском формате", результатом которого стали договоренности, которые, по его мнению, "можно выполнить", если у РоSSии будет политическая воля уйти из Донбасса.

Вместе с тем Резников считает возможным пересмотр положений минских договоренностей.

"Нет никакой проблемы сесть на уровне лидеров "Нормандского формата" и пересмотреть "Минск", честно сказать, что вот здесь он работает, здесь он может сработать, а здесь он никогда не сработает. Давайте в спокойном режиме сделаем эту ревизию и перепишем", - сказал он.

Резников считает, что РоSSия будет готова пересмотреть пункты Минских договоренностей, когда будет понимать, что "ситуация изменилась, позиция и Германии, и Франции, и США, и Великобритании на стороне Украины является для них столь очевидной, что им просто невыгодна эта война".

Напомним, ранее Резников заявлял, что Минский формат не является площадкой, на которой можно достичь мира. Поэтому не нужно ожидать от него чуда.

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