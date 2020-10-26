ВАКС отказался арестовать Януковича по делу о Межигорье

Причина отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск.

ВАКС отказался арестовать Януковича по делу о Межигорье
Фото: ЕPA/UPG

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье".

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

26 октября следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины.

"Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство", - отмечается в сообщении.

Прокурор ходатайствовал о заключении Януковича под стражу в случае его задержания.

Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной измене.

В 2017 году Генпрокуратура опровергла полный возврат "Межигорья" в государственную собственность. Сообщалось, что расположенные на территории резиденции здания до сих пор принадлежат компании "Танталит" и экс-президенту Януковичу. Позже Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ передал имущество "Танталита" в управление государства, а АРМА объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".

В ноябре 2018 года АРМА снова объявила конкурс на управляющего для "Межигорья".

В января 2019 года стало известно, что из Межигорья исчезло много вещей. В АРМА считают, что прокуратура не смогла обеспечить сохранения конфискованного имущества.

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