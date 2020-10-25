Возле офиса Нацкорпуса в Киеве взорвалась граната

Поврежден фасад здания, никто не пострадал.

Возле офиса Национального корпуса в Киеве в ночь на воскресенье произошел взрыв. Инцидент произошел на улице Зои Гайдай в Оболонском районе столицы.

"Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно - гранату, который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома", - сообщили в полиции.

Участковые офицеры полиции провели поквартирный обход и опросили жителей дома.

Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.

В пресс-службе "Нацкорпуса" сообщили, что в результате взрыва пострадало офисное имущество, людей в момент взрыва в помещении не было, передает Интерфакс-Украина.

Фото: Национальная полиция