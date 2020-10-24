На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"

Сообщают, что Алексей Марков погиб в результате ДТП в Луганске.

На Донбассе погиб роSSийский наемник, который командовал батальоном "Призрак"
Олексій Марков
Фото: Миротворець

РоSSийский наемник Алексей Марков, который в террористической "ЛНР" командовал батальоном "Призрак", погиб на Донбассе.

Об этом в субботу, 24 октября, сообщил журналист и представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

В своем телеграм-канале Казанский сослался на информацию, полученную на страницах оккупантов в социальных сетях. Причиной смерти Маркова назвали ДТП, однако Казанский выразил сомнения по этому поводу: "Учитывая судьбы других полевых командиров "Л / ДНР ", здесь тоже наверняка что-то нечисто".

"Первые командиры "Призрака"- Костин и Мозговой были убиты своими же соратниками по "русскому миру". Нефартовым каким "Призрак" оказался ...", - отметил журналист.

Гибель Маркова в ДТП также подтверждают сепаратистские и пророSSийские сайты. Они, в частности, ссылаются на "Союз добровольцев Донбасса", в который входил Марков. Известно, что в момент аварии в автомобиле находилась также его жена.

Сообщается, что ДТП произошло 23 октября в районе Городка в Луганске, где столкнулись легковой автомобиль, маршрутное такси 155 и автомобиль УАЗ с местным "полицейскими", который ехал с включенными маячками и сиреной. УАЗ в результате столкновения перевернулся.

Фото: dnews.dn.ua

РоSSийский наемник Алексей Марков воевал против Украины с 2014 года. Вооруженное формирование, которым он руководил, противостоит украинским позициям в районе Золотого, Желобка и Бахмутской трассы.

Напомним, в мае 2015-го командир батальона "Призрак" Алексей Мозговой, его пресс-секретарь, два охранника, а также начальник службы безопасности с позывным "Песня" погибли, попав под обстрел. Джип, в котором находились комбриг и его соратники, расстреляли из стрелкового оружия, в частности, из пулемета.

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