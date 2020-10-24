Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса

Президент Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после его деоккупации и принять участие в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

Об этом глава украинского государства сказал во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, информирует пресс-служба президента.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода. Глава государства напомнил, что в реализации проекта участвует Швейцария, и президент этой страны лично посетила предприятие и регион во время последнего визита в Украину.

"Когда мы говорим о восстановлении Донбасса, должны понимать под этим весь комплекс вопросов, в том числе - очищение информационного пространства региона от пропаганды и лживых новостей", - отметил глава государства.

В этом контексте президент напомнил об инициативе Украины создать в Киеве штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Владимир Зеленский отметил важность дальнейшего активного взаимодействия офиса координатора с органами государственной власти в целях поддержки Украины в тех сферах и в тех регионах, которые имеют наибольшую потребность в этом. Прежде всего, речь идет о Донецкой и Луганской областях.