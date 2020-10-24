Анджей Дуда заразился коронавирусом

Спикер президента сообщил, что он чувствует себя хорошо.

Анджей Дуда заразился коронавирусом
Анджей Дуда
Фото: podrobnosti.ua

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский, передает в субботу Rzeczpospolita.

По словам спикера, коронавирусную инфекцию у польского президента подтвердил тест.

"Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами", - сообщил Спыхальский в Twitter.

Сам спикер президента пошел на карантин.

В пятницу Дуда посетил строительство временного госпиталя на Национальном стадионе в Варшаве. Он сможет принять 500 больных с ковидом, если в больницах закончатся места.

Во время встречи с журналистами президент обратился к гражданам и призвал их оставаться дома в День всех святых 1 ноября.

Напомним, с 11 по 13 октября Дуда находился в Украине с официальным визитом и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Ситуация с коронавирусом в Польше обостряется. Накануне там обнаружили рекордный суточный прирост заражений - более 13 тысяч. В течение недели этот показатель колебался между 8 и 12 тысячами.

С сегодняшнего дня всю территорию страны объявили красной зоной. Школьников перевели на дистанционное обучение, дети до 16 лет могут выходить из дома только под присмотром родителей. Рестораны и пабы не смогут принимать клиентов, но смогут организовывать кейтеринг. Нельзя собираться больше пяти человек. Ограничения будут действовать минимум две недели.

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