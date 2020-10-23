Ограничительные меры на КПВВ на Донбассе продлили до конца года

КПВВ "Марьинка" до сих пор заблокирован оккупантами.

По приказу командующего операцией Объединенных сил противоэпидемические ограничительные меры на контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда на Донбассе продлены до конца года.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осеннему графику - ежедневно с 7:00 до 18:30. Однако движение по этим дорожным коридорам заблокировано со стороны роSSийских вооруженных формирований.

За неделю движение по дорожному коридору "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средства попали на контролируемую территорию. Одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированную часть Донбасса.

Через КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся. Боевики полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

Ранее сообщалось, что на Луганщине начали строить дополнительный пункт пропуска на оккупированную территорию. Новый пропускной пункт "Счастье" на Луганщине откроют 10 ноября.