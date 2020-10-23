При рассмотрении дела о хищениях на УЗ начались попытки давления на судей

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заявил о вмешательстве в деятельность судей по делу хищения 98 млн грн "Укрзализныци".

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.



Отмечается, что на рассмотрении в коллегии судей ВАКС находится дело по обвинению шести человек в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.



По делу продолжается исследование письменных доказательств стороны обвинения.



Однако, как утверждают в ВАКС, один из обвиняемых и его защитники "совершили попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда для препятствования уголовному производству, путем устранения коллегии судей от рассмотрения дела".



"В частности, обвиняемый и его адвокаты, еще на стадии судебного производства, то есть до принятия решения по существу, подали Генеральному прокурору заявление о внесении в ЕРДР сведений в отношении судей в связи с якобы постановлением ими заведомо неправосудного решения. Наряду с этим, по созданным искусственно основаниям, они заявили судьям отвод", - заявили в суде.



В связи с этим коллегия судей ВАКС обратилась к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия, с просьбой принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством.



Как сообщалось, 20 сентября 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношени шести подозреваемых по делу о хищении 98 млн грн АО "Укрзализныця".



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