Порошенко: "Следует возобновить переговоры относительно дорожной карты Минских соглашений"

А еще для укрепления позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором, по его мнению, нужно летальное оружие.

Украина должна удвоить темпы интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления на Специальном форуме безопасности в Киеве . При этом он напомнил, что эта интеграция является требованием Конституции.

Кроме того, Порошенко выразил свое видение касательно укрепления позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором.

«Следует восстановить переговоры относительно дорожной карты Минских соглашений. Настаивать на выводе роSSийских войск и оружия с территории Украины, восстановлении контроля над границей, введении миротворческой миссии ООН . В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН », - убежден лидер «Европейской Солидарности».

Также он считает, что надо усилить санкции против РоSSии, а Украине нужно летальное оружие и переоснащение армии.