Порошенко: "Следует возобновить переговоры относительно дорожной карты Минских соглашений"
А еще для укрепления позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором, по его мнению, нужно летальное оружие.
Украина должна удвоить темпы интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления на Специальном форуме безопасности в Киеве. При этом он напомнил, что эта интеграция является требованием Конституции.
Кроме того, Порошенко выразил свое видение касательно укрепления позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором.
«Следует восстановить переговоры относительно дорожной карты Минских соглашений. Настаивать на выводе роSSийских войск и оружия с территории Украины, восстановлении контроля над границей, введении миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН», - убежден лидер «Европейской Солидарности».
Также он считает, что надо усилить санкции против РоSSии, а Украине нужно летальное оружие и переоснащение армии.
«Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, так как надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы», - отмечает пятый Президент.