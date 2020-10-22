Кабмин сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Правительство приняло кадровые решения в структуре органов области градостроительства.

Кабмин сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств
Фото: kremenchug.ua

Кабинет министров принял кадровые решения в структуре органов области градостроительства.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Также правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к правительству, отстранения происходят "во избежание обвинений в давлении указанных чиновников на правоохранительные органы и для соблюдения процедуры в ходе проведенных следственных действий".

Напомним, накануне Служба безопасности Украины изобличила должностных лиц ГАСИ в масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

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