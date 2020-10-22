ВАСК не смог избрать меры пресечения судьям ОАСК, так как они не явились на заседание

Рассмотрение ходатайств перенесено на 28 октября.

ВАСК не смог избрать меры пресечения судьям ОАСК, так как они не явились на заседание
ВАКС
Фото: Lb.ua

Заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайств прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро об избрании главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и одному из судей Игорю Погрибниченко не состоялось, поскольку на него не явились подозреваемые и их защитники.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"22 октября 2020 года в ВАКС запланировано судебное заседание по рассмотрению ходатайств об избрании главе и одному из судей ОАСК, подозреваемым в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 344 УК Украины и ч.1 ст. 255, ч.1 ст.109 УК Украины соответственно, меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в САП, заседание не состоялось из-за неявки подозреваемых и адвокатов. Поэтому рассмотрение ходатайств было перенесено на 09:00 и 13:00 28 октября 2020 года.

Напомним, 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Следствие по делу продолжается.

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