ВАСК не смог избрать меры пресечения судьям ОАСК, так как они не явились на заседание

Заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайств прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро об избрании главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и одному из судей Игорю Погрибниченко не состоялось, поскольку на него не явились подозреваемые и их защитники.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"22 октября 2020 года в ВАКС запланировано судебное заседание по рассмотрению ходатайств об избрании главе и одному из судей ОАСК, подозреваемым в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 344 УК Украины и ч.1 ст. 255, ч.1 ст.109 УК Украины соответственно, меры пресечения в виде залога", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в САП, заседание не состоялось из-за неявки подозреваемых и адвокатов. Поэтому рассмотрение ходатайств было перенесено на 09:00 и 13:00 28 октября 2020 года.

Напомним, 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Следствие по делу продолжается.