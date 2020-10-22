"Слуга народа" на следующие выборы может пойти по меньшей мере двумя силами

От "Слуги народа" на следующие выборы могут пойти как минимум две политсилы. Уже сейчас в партии выделяется центристская группа Дмитрия Разумкова и "правоцентристы", а процесс разделения фракции на группы - объективный.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки и изначальный идеолог партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"Не все так плачевно. Хотя перспективы партии "Слуга народа", я бы сказал да, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от" Слуги народа "пойдет как минимум две, а то и три силы", - заявил он.

По словам нардепа, одной из политсил будет непосредственно "Слуга народа".

"А две или хотя бы одна - новая сила. Потому что в партии и сегодня есть центристская группа (очевидно, речь идет о людях, ориентированных на спикера Совета Дмитрия Разумкова, - Соня Кошкина). Она вполне реформаторская, но как бы с таким немного левым уклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу", - добавил он.

Потураев подтвердил, что сегодня фракция все больше "переживает процесс фрагментации на группы" влияния.

"Группа Павлюка - это вообще отдельно, они не касаются ни левого центра, ни правого центра. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента. И здесь как он им скажет, так они и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит будут социалистами. Скажут, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами. Не имеет никакого значения", - подчеркнул Никита Потураев.

Напомним, что в мае 2019 года один из идеологов партии Руслан Стефанчук назвал "Слугу народа" либертарианской. Уже через несколько месяцев Разумков сказал, что не согласен со Стефанчуком, потому что в социальной сфере пойти по пути либертарианства невозможно.

В ноябре прошлого года глава партии Александр Корниенко заявил, что партия отойдет от идеологии чистого либертарианства. По его словам, либеральная модель экономики, которую хотела строить "Слуга народа", не имеет полной поддержки. Он также сказал, что "партия должна быть секси".

В январе 2020 года Корниенко уже называл "Слугу народа" центристской партией.