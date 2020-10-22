Пункт пропуска "Косино-Барабаш" на границе с Венгрией возобновил работу

Пропуск через КПП с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

22 октября с 8:00 по киевскому времени на украинском-венгерской границе возобновил работу пропускной пункт "Косино-Барабаш".

Пресс-служба Государственной пограничной службы информирует, что о возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии.

Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Как отмечает издание Mukachevo.net, для транзита через территорию Венгрии можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Именно поэтому на венгерской границе на этих КПП уже третий месяц километровые очереди.