Пункт пропуска "Косино-Барабаш" на границе с Венгрией возобновил работу

Пропуск через КПП с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Пункт пропуска "Косино-Барабаш" на границе с Венгрией возобновил работу
Фото: mukachevo.net

22 октября с 8:00 по киевскому времени на украинском-венгерской границе возобновил работу пропускной пункт "Косино-Барабаш".

Пресс-служба Государственной пограничной службы информирует, что о возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии.

Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Как отмечает издание Mukachevo.net, для транзита через территорию Венгрии можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Именно поэтому на венгерской границе на этих КПП уже третий месяц километровые очереди.

Напомним, что украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".

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