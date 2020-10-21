Антимайдановца "Топаза" задержали в Харькове

Кромского, находившегося в розыске, "нашли" на станции метро.

Антимайдановца "Топаза" задержали в Харькове
Фото: focus.ua

ПророSSийского активиста Игната Кромского по прозвищу "Топаз", находившегося в розыске, правоохранители задержали в Харькове.

Пресс-служба областной полиции информирует, что разыскиваемого обнаружили около 19:30 20 октября на станции Харьковского метрополитена.

"При проверке 34-летнего мужчины по информационной базе Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 ( незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции рассказали, что инициатору розыска сообщили об установлении места нахождения лица. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на улице Рымарской, во время которых погибли люди.

В сентябре 2018 "Топаз" вышел на свободу по "закону Савченко".

В декабре прошлого года Верховный Суд оставил в силе приговор "Топазу" - Игнату Кромскому.

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