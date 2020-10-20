В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра экономики Петрашко

По мнению депутатов, за время пребывания его в должности основные показатели экономики ухудшились, а уровень безработицы вырос.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Проект постановления опубликован на сайте парламенту.

Инициаторами законопроекта выступили 16 нардепов от партий "Батькивщина", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". В статусе документа отмечается, что он передан на рассмотрение комитета.

Согласно пояснительной записке, по мнению народных депутатов, за время пребывания Петрашко на посту основные показатели экономики ухудшились. Также отмечается, что "период пребывания нынешнего министра во главе министерства отличился катастрофически низкими темпами создания новых рабочих мест и ростом в Украине безработицы".

Также депутаты указывают на бездействие министра в отношении сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных климатических условий.

"Под руководством Петрашко министерство оказалось бездеятельным в осуществлении мер государственной политики по поддержке пострадавших от неблагоприятных климатических условий отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. Из-за недостатка влажности, аномально теплой и бесснежной зимы урожайность сельскохозяйственных культур в 2020/2021 маркетинговом году значительно снизилась, а украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле только по официальным данным потеряли посевов на 234 тыс. га. Наибольшие потери понесли аграрии Одесской области, где потеряны урожаи на площади 148 тыс. га, а это 15% всех площадей озимых культур области. Несмотря на это, министерство не приняло никаких мер как по предотвращению негативного влияния указанных факторов, так и по поддержке пострадавших отечественных сельскохозяйственных производителей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming.

Напомним, 1 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Стефанчук отметил, что кадровые выводы будут делать после того, как Кабинет министров предложит парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.

Отметим, что в августе Минэкономики скорректировало прогнозируемое производство зерновых для всех категорий хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Петрашко отметил, что считает маловероятным дальнейшее ухудшение прогноза урожая зерновых в Украине.

1 сентября Минэкономики второй раз за две недели ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи.