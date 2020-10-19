МВД Беларуси заявило о 280 задержанных во время воскресных протестов

В акциях протеста приняли участие десятки тысяч белорусов.

МВД Беларуси заявило о 280 задержанных во время воскресных протестов
Фото: tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило задержание 280 участников акций протеста, которые проходили в воскресенье, 18 октября.

Больше всего задержанных в Минске - 215, сообщает Белта.

237 человек из задержанных остаются под арестом до рассмотрения судами дел об административных правонарушениях.

В Минске 18 октября прошел "Партизанский марш" - очередная акция протеста с требованием пересмотреть итоги выборов президента Беларуси и освободить политзаключенных. В акции приняли участие десятки тысяч человек. В правоохранительных органах заявили, что милиционеры несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, поскольку демонстранты бросали в них камни.

17 октября в Минске состоялись марши студентов и женщин. Сообщалось об около 60 задержанных.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены из страны шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских чиновников.13 октября в МИД сообщили, что Украина присоединится к первой волне санкций ЕС в отношении властей Беларуси, однако решение о личных санкций в отношении Александра Лукашенко еще не принято.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
В Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателейВ Одессе задержали главу избирательной комиссии, которая готовила подкуп избирателей
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
На Луганщине во время учений "нейтрализовали ДРГ" и защитили объект критической инфраструктурыНа Луганщине во время учений "нейтрализовали ДРГ" и защитили объект критической инфраструктуры
Тайвань заявил о ранении своего чиновника во время конфликта с китайскими дипломатамиТайвань заявил о ранении своего чиновника во время конфликта с китайскими дипломатами
Netflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник ТихановскойNetflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник Тихановской
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
В Славянске во время агитации во дворе многоэтажки мужчина с ножом напал на кандидата в мэры от ОПЗЖВ Славянске во время агитации во дворе многоэтажки мужчина с ножом напал на кандидата в мэры от ОПЗЖ
МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"
Реакция Беларуси на указ Зеленского о предоставлении гражданства белорусским IT-специалистамРеакция Беларуси на указ Зеленского о предоставлении гражданства белорусским IT-специалистам
Силовикам в Беларуси разрешат применять против митингующих боевое оружиеСиловикам в Беларуси разрешат применять против митингующих боевое оружие
Оппозиция Беларуси обсудила санкции против чиновников и силовиковОппозиция Беларуси обсудила санкции против чиновников и силовиков
Литва отзывает еще шестерых дипломатов из БеларусиЛитва отзывает еще шестерых дипломатов из Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости