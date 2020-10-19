МВД Беларуси заявило о 280 задержанных во время воскресных протестов

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило задержание 280 участников акций протеста, которые проходили в воскресенье, 18 октября.

Больше всего задержанных в Минске - 215, сообщает Белта.

237 человек из задержанных остаются под арестом до рассмотрения судами дел об административных правонарушениях.

В Минске 18 октября прошел "Партизанский марш" - очередная акция протеста с требованием пересмотреть итоги выборов президента Беларуси и освободить политзаключенных. В акции приняли участие десятки тысяч человек. В правоохранительных органах заявили, что милиционеры несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, поскольку демонстранты бросали в них камни.

17 октября в Минске состоялись марши студентов и женщин. Сообщалось об около 60 задержанных.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены из страны шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.