В Запорожье 17-летний парень украл урну для голосования, чтобы выращивать в ней улиток

Полиция открыла уголовное производство.

В Запорожье 17-летний парень украл урну для голосования, чтобы выращивать в ней улиток
Архівне фото
Фото: РБК

На Запорожье 17-летний житель села украл с избирательного участка урну для голосования. Он пояснил, что хотел приспособить ее для разведения улиток.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Вечером 18 октября в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что из помещения избирательного участка неизвестный украл урну для голосования. Правоохранители установили, что кража была совершена в течение последних суток. Всего на избирательном участке находилось пять пустых урн.

"Личность нарушителя установили утром 19 октября. Им оказался 17-летний местный житель. Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном. Юноша объяснил, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток. Однако действия молодого человека имеют признаки уголовного преступления", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража). Продолжаются следственные действия.

Напомним, на президентских выборах в 2019 году житель Киевской области украл бюллетень, чтобы "проверить бдительность наблюдателей".

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