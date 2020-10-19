Разумкова: проект бюджета-2021 еще не готов, Рада рассмотрит его 3 ноября

"Народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение".

Проект бюджета на 2021 год не готов к рассмотрению на заседании во вторник, поэтому парламент рассмотрит его 3 ноября.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, открывая заседание согласительного совета.

Он отметил, что заседание Комитета не состоялось "по техническим причинам".

"В пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета, и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, он не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть - народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение... Я уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен, и после того, как пройдут выборы, и мы, согласно нашему графику, вернемся в парламент, - с 3 ноября мы сможем рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.

Он призвал всех присоединиться к доработке документа, чтобы не было "бюджетной ночи".

На сайте парламента сообщили, что с 10:00 до 10:30 пройдут выступления представителей депутатских фракций и групп, после этого выступит президент Владимир Зеленский. Также предлагается рассмотреть проект Постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" и заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о текущем состоянии дел с заболеванием COVID-19.

"Хотел бы обратиться и к профильному комитету, и к другим комитетам, и к правительству - оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии... Чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", - подчеркнул Разумков.

Напомним, 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил парламенту проект государственного бюджета на 2021 год. Он основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6% после падения на 4,8%. Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Среднегодовой курс - 29,1 гривны к доллару США .

К проекту Госбюджета депутаты предложили 2451 поправку. С 12 по 15 октября Комитет Рады по вопросам бюджета должен определить, какие из поправок будут учтены. 20 октября парламент должен проголосовать бюджет-2021 в первом чтении, однако 16 октября Комитет Рады его не рассмотрел.

Ранее стало известно, что 20 октября с ежегодным посланием к парламенту выступит Владимир Зеленский.