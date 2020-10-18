Боевики стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Боевики стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки
Фото: пресс-служба СНБО

На Донбассе незаконные вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили "всеобъемлющее перемирие", на этот раз стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"С начала текущих суток, 18 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В ООС также отметили, что в ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские военнослужащие соблюдают режим прекращения огня в полном объеме. В районе проведения операции должным выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектаров территории и передан на уничтожение 41 взрывоопасный предмет", - добавили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 октября, пророSSийские боевики пять раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши бойцы огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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