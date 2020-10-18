В Минске проходит "Партизанский марш"

Фото: tut.by

В Минске 18 октября проходит "Партизанский марш" - очередная акция протеста с требованием пересмотра итогов выборов президента Беларуси и освобождения политзаключенных.

По оценке издания Tut.by, в акции принимают участие 10 тысяч человек. Колонной они вышли по Партизанскому проспекту в направлении кольцевой дороги.

Фото: tut.by

В воскресенье утром правоохранительные органы начали перекрывать подступы к центральным площадям и административным зданиям. Перегорожена Октябрьская площадь и Майдан Независимости, силовики окружили дом правительства и администрацию президента. Сообщалось о закрытии нескольких центральных станций метро, а также ограничении мобильной связи в городе.

Издание "Наша нива" сообщает о точечных задержаниях, в частности, возле станции метро "Партизанская". Очевидцы сообщают о колонне военной техники, которая следует за демонстрантами.

Накануне в Минске состоялись марши студентов и женщин. Сообщали о примерно 60 задержанных.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13,5 тысяч человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек.В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (среди них: министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.