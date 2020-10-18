Юрий Луценко раскритиковал создание свободной экономической зоны на Донбассе

Одним из вопросов, который зададут украинцам в день выборов во время всенародного опроса, станет вопрос о Донбассе. У украинцев спросят, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Бывший министр внутренних дел, экс-генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал, в чем опасность такого решения.

Юрий Луценко назвал опасность одного из вопросов Зеленского

По словам Луценко, свободная экономическая зона на Донбассе несет риск раскола между гражданами Украины. Людей поставят в неравные условия, поделят на категории, что несправедливо.

"Это очень опасная история. Что такое Донбасс? Какой, подконтрольный Украине или нет? В опросе это не указано. Зачем их (Зоны, - Ред.) создавать? В 2000-х годах под стимулирование экономики и привлечение инвестиций создали несколько свободных экономических зон. Из семи реально работала одна в Донецке", - сказал политик.

Луценко отмечает, что украинским предпринимателям придется нелегко, и люди не должны согласиться на такие условия.

"Почему предприниматель из Ивано-Франковска, который, например, шьет рубашки, должен платить налоги, а точно такой же в Краматорске – а до линии фронта там очень далеко – не должен? В чем вопрос? Вы понимаете, что люди начнут снова делиться на разных, 1-го, 2-го и 3-го сорта, как когда-то было? Порошенко говорил о том, что после освобождения Донбасса все налоги будут направлены на восстановление Донбасса, так можно ставить вопрос. Но не платить всему Донбассу в то время, как вся страна будет платить и содержать весь государственный аппарат…" - сказал Луценко.

Вопрос о сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 человек до 300 Юрий Луценко называет бессмысленным. С подобной инициативой выступал еще Леонид Кучма, но Луценко считает, что в Украине это не целесообразно.

"Люди у нас не любят депутатов. Но когда что-то происходит на их территории, они ищут, где же "эта зараза", этот депутат. Так вот, сейчас ищут "эту заразу" на 200 тыс. населения, а будут искать на 400 тыс., и найти будет еще сложнее", - заявил экс-генпрокурор.

Напомним, в Сети появился полный список вопросов, которые зададут украинцам в день выборов 25 октября.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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