Депутат Яна Зинкевич во второй раз выздоровела от коронавируса

На этот раз болезнь протекала легче.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич сообщила, что во второй раз поборола коронавирус. Об этом она написала на своей странице в фейсбук.

"Наконец я оправилась от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, непростой опыт, и надеюсь, третьего раза не будет хотя бы за этот год", - написала Зинкевич.

По ее словам, во второй раз болезнь протекала легче. У нее была сильная усталость, температура до 37.5, насморк, потеря обоняния, частичная потеря вкуса, иногда покашливание и спутанность сознания.

Депутат надеется, что ей удастся восстановиться почти полностью за несколько месяцев.

Зинкевич также предположила, когда могла подхватить вирус во второй раз.

"Респиратор я, конечно же, носила, но начала его снимать, когда ко мне подходили делать фото. И на части встреч с небольшим количеством людей (с соблюдением дистанции). Дезинфицировала руки не так часто, как раньше. Думаю, моя бдительность уменьшилась на 25%, но, как видим, этого хватило, чтобы заболеть", - отметила она.

Напомним, впервые коронавирус у Яны Зинкевич обнаружили весной, второй раз - в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах после повторного заражения коронавирусом COVID-19 умерла 89-летняя женщина. По данным голландского портала BNO, это стало первым в мире летальным исходом после повторного заражения ковидом.