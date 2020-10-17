Депутат Яна Зинкевич во второй раз выздоровела от коронавируса

На этот раз болезнь протекала легче.

Депутат Яна Зинкевич во второй раз выздоровела от коронавируса

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич сообщила, что во второй раз поборола коронавирус. Об этом она написала на своей странице в фейсбук.

"Наконец я оправилась от коронавируса и получила отрицательный результат теста. Скажу честно, непростой опыт, и надеюсь, третьего раза не будет хотя бы за этот год", - написала Зинкевич.

По ее словам, во второй раз болезнь протекала легче. У нее была сильная усталость, температура до 37.5, насморк, потеря обоняния, частичная потеря вкуса, иногда покашливание и спутанность сознания.

Депутат надеется, что ей удастся восстановиться почти полностью за несколько месяцев.

Зинкевич также предположила, когда могла подхватить вирус во второй раз.

"Респиратор я, конечно же, носила, но начала его снимать, когда ко мне подходили делать фото. И на части встреч с небольшим количеством людей (с соблюдением дистанции). Дезинфицировала руки не так часто, как раньше. Думаю, моя бдительность уменьшилась на 25%, но, как видим, этого хватило, чтобы заболеть", - отметила она.

Напомним, впервые коронавирус у Яны Зинкевич обнаружили весной, второй раз - в конце сентября.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах после повторного заражения коронавирусом COVID-19 умерла 89-летняя женщина. По данным голландского портала BNO, это стало первым в мире летальным исходом после повторного заражения ковидом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Нардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирусНардеп Тищенко сообщил о положительном тесте на коронавирус
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
Партию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.infoПартию Шария финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта - Bihus.info
Министр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковидМинистр развития общин и территорий Чернышов получил положительный тест на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье местный житель обстрелял авто кандидата в депутаты городского советаВ Запорожье местный житель обстрелял авто кандидата в депутаты городского совета
Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса
Порошенко вылечился от коронавирусаПорошенко вылечился от коронавируса
КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людейКПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людей
В Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавирусаВ Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавируса
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусомМинистр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом
Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в УкраинеЗеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса в Украине
Члены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатовЧлены НКРЭКУ обратились в ГБР из-за давления народных депутатов
В Николаеве неизвестные сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса ЖелоВ Николаеве неизвестные сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело
Последние новости
Подгружаем последние новости