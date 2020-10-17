В Кабмине хотят готовить представителей местной власти для Донбасса

Сотрудники будущих администраций и мэрий должны после деоккупации сразу прийти на освободившиеся территории и работать.

В Кабмине хотят готовить представителей местной власти для Донбасса
Фото: Макс Левин

Украина должна заранее готовить сотрудников местной власти, которые после освобождения оккупированных территорий сразу придут на место и будут готовы работать.

Об этом в интервью телеканалу "N1" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

Резников отметил, что из недавней поездки в Хорватию и встречи в городе Вуковаре вернулся в Украину с идеей готовить уже заранее сотрудников местной власти, которые после освобождения этих территорий должны прибыть на места и сразу приступить к исполнению своих обязанностей.

"А это значит, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, которые пока находятся под оккупацией. Простая идея - у хорватов был мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и затем этот мэр приехал работать в уже деоккупированный Вуковар", - сказал Резников.

По мнению вице-премьера, главной задачей во время переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми.

"И лучший способ восстановления этого доверия - это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре", - пояснил он.

Напомним, Алексей Резников считает, что

подписание Минских соглашений происходило род большим давлением. Поэтому Украина не может выполнять пункты о проведении выборов на оккупированных территориях до возвращения полного контроля над своей границей.

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