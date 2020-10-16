Посол Германии спрогнозировала, когда полноценно восстановится безвиз для Украины

Фельдхузен предполагает, что следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе.

Посол Германии спрогнозировала, когда полноценно восстановится безвиз для Украины
Фото: kiew.diplo.de

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен прогнозирует, что работа безвизового режима Украины с Европейским Союзом полностью восстановится к лету 2021 года.

Об этом она сообщила в интервью "Европейской правде".

"Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация - это также процесс, требующий времени" , - заявила посол.

По ее словам, следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе.

"Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем. К примеру, мой отпуск в Исландии в этом году сорвался, и я очень рассчитываю на следующий год", - сказала Фельдхузен.

Посол отметила, что ограничения на поездки действуют не только для украинцев, даже внутри ЕС есть "красные зоны", где действует ограничение путешествий и после возвращения из которых надо идти на карантин.

"Но все равно этот период когда-то завершится. Он завершится, когда появится вакцина или хотя бы эффективное лекарство от коронавируса, которое сможет обеспечить, чтобы смертность от COVID-19 ощутимо снизилась", - добавила дипломат.

Напомним, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует вводить общий карантин и закрывать границы. Еврокомиссия разработала единые правила перемещений с классификацией регионов в зависимости от уровня пандемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
Президент Кыргызстана подал в отставкуПрезидент Кыргызстана подал в отставку
Больного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилосьБольного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилось
В Одессе учительница довела пятиклассницу до слез из-за украинского языка на уроке, ее уволятВ Одессе учительница довела пятиклассницу до слез из-за украинского языка на уроке, ее уволят
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"
Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе в День защитника УкраиныОккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе в День защитника Украины
Зеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника УкраиныЗеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника Украины
Зеленский прибыл в зону ООС и поздравил военных с Днем защитников УкраиныЗеленский прибыл в зону ООС и поздравил военных с Днем защитников Украины
Зеленский поздравил с Днем защитников УкраиныЗеленский поздравил с Днем защитников Украины
Кличко хочет закрыть самую большую свалку УкраиныКличко хочет закрыть самую большую свалку Украины
Бывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики УкраиныБывший член политсовета Партии регионов возглавил Федерацию легкой атлетики Украины
Зеленский поблагодарил Польшу за содействие приближению Украины к членству в ЕСЗеленский поблагодарил Польшу за содействие приближению Украины к членству в ЕС
ВМС Украины провели тренировку на британском эсминце "Dragon"ВМС Украины провели тренировку на британском эсминце "Dragon"
Кабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГКабмин согласовал выход Украины еще из одного соглашения СНГ
Последние новости
Подгружаем последние новости