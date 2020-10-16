Посол Германии спрогнозировала, когда полноценно восстановится безвиз для Украины

Фельдхузен предполагает, что следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе.

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен прогнозирует, что работа безвизового режима Украины с Европейским Союзом полностью восстановится к лету 2021 года.

Об этом она сообщила в интервью "Европейской правде".

"Мой личный прогноз: нынешняя ситуация продлится до конца весны 2021 года. К тому времени все же должна появиться вакцина, и я надеюсь, что это позволит открыть границы для свободных путешествий. Хотя массовая вакцинация - это также процесс, требующий времени" , - заявила посол.

По ее словам, следующим летом украинцам можно надеяться на отпуск в Европе.

"Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем. К примеру, мой отпуск в Исландии в этом году сорвался, и я очень рассчитываю на следующий год", - сказала Фельдхузен.

Посол отметила, что ограничения на поездки действуют не только для украинцев, даже внутри ЕС есть "красные зоны", где действует ограничение путешествий и после возвращения из которых надо идти на карантин.

"Но все равно этот период когда-то завершится. Он завершится, когда появится вакцина или хотя бы эффективное лекарство от коронавируса, которое сможет обеспечить, чтобы смертность от COVID-19 ощутимо снизилась", - добавила дипломат.