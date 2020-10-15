Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса
Его интересует, поддерживают ли украинцы свободную экономическую зону на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса, который пройдет 25 октября.
Это вопрос: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?». Видеообращение президента размещено на странице Офиса президента в Facebook.
Ранее о создании свободной экономической зоны на Донбассе говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Ее создание он называл компромиссом, на который готов пойти: "Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально".
Озвученный вчера первый вопрос был таким: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». Впоследствии в Офисе президента дали разъяснения относительно вопроса о пожизненном заключении коррупционеров.
Еще три вопроса станут известны в течение следующих дней. Опрос планируется в день местных выборов, однако его проведение непосредственно на избирательных участках на данный момент невозможно. Планируется, что анкетирование будут проводить возле них.
О том, что 25 октября возле избирательных участков проведут опрос украинцев, Зеленский рассказал 13 октября. Он заявил, что в опросе будет пять "важных вопросов", но каких именно - не сказал.
Впоследствии член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко добавил, что этот опрос будет добровольным, его будут проводить возле участков волонтеры.
Первый вопрос из опроса озвучили 14 октября, остальные четыре - по одному каждый следующий день.
В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.
В Офисе президента сообщили, что анонсированный президентом опрос в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
По данным СМИ, одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов не предвидится. Он добавил, что ЦИК не может заниматься проведением этого опроса, поскольку нет соответствующих законов.