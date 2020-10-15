Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса, который пройдет 25 октября.

Это вопрос: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?». Видеообращение президента размещено на странице Офиса президента в Facebook.

Ранее о создании свободной экономической зоны на Донбассе говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Ее создание он называл компромиссом, на который готов пойти: "Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов для того, чтобы люди начали действовать и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально".

Озвученный вчера первый вопрос был таким: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». Впоследствии в Офисе президента дали разъяснения относительно вопроса о пожизненном заключении коррупционеров.

Еще три вопроса станут известны в течение следующих дней. Опрос планируется в день местных выборов, однако его проведение непосредственно на избирательных участках на данный момент невозможно. Планируется, что анкетирование будут проводить возле них.

О том, что 25 октября возле избирательных участков проведут опрос украинцев, Зеленский рассказал 13 октября. Он заявил, что в опросе будет пять "важных вопросов", но каких именно - не сказал.

Впоследствии член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко добавил, что этот опрос будет добровольным, его будут проводить возле участков волонтеры.

Первый вопрос из опроса озвучили 14 октября, остальные четыре - по одному каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента сообщили, что анонсированный президентом опрос в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

По данным СМИ , одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов не предвидится. Он добавил, что ЦИК не может заниматься проведением этого опроса, поскольку нет соответствующих законов.