Кен МакКаллен также заявил, что Китай будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие.

Глава британской службы контрразведки (МИ-5) Кен МакКаллен заявил, что сегодня больше всего проблем Великобритании приносит РоSSия.

Об этом сообщает ВВС.

"Если вы спросите меня, разведка какой из стран приносит больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это - РоSSия. Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и будет представлять наибольшие возможности и наибольшие проблемы для Британии, то это - Китай . Образно выражаясь, если роSSийские спецслужбы - это периоды плохой погоды, то Китай - это целая смена климата", - сказал МакКаллен.

Глава британской контрразведки отметил, что на сегодня повысилась угроза жизни и здоровью обычных людей.

"В 2020 году речь идет уже не о шпионах и похищении государственных секретов, хотя все это тоже важно ... Мы видим угрозу людям до попытки убийства, как показал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в широких сферах", - отметил МакКаллен.

Главной задачей на внутреннем фронте глава контрразведки назвал борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом внутри страны, но при этом отметил и рост угрозы со стороны крайне правых организаций.