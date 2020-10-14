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2020-10-14
Зеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника Украины
Глава государства присвоил 10 специальных и воинских званий, а также 5 почетных наименований.
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальные и воинские звания, а также почетные наименования по случаю Дня Защитника Украины.
Об этом говорится в указах главы государства, обнародованных на сайте Офиса президента.
В частности, Зеленский присвоил:
- специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты полковнику службы гражданской защиты Кульбачу Андрею Анатольевичу - начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области;
- специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты генерал-майору службы гражданской защиты Ильченко Николаю Владимировичу - заместителю Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- воинское звание бригадного генерала полковнику Наумову Андрею Олеговичу - начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины;
- воинское звание бригадного генерала полковнику Омельченко Алексею Анатольевичу - первому заместителю начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины;
- специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Голубошу Владимиру Валентиновичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области;
- специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Фацевичу Александру Юрьевичу - заместителю Главы Национальной полиции Украины - руководителю патрульной полиции;
- воинское звание бригадного генерала полковнику Ященко Вячеславу Александровичу - первому заместителю директора департамента персонала - начальнику управления по работе с личным составом Главного управления Национальной гвардии Украины;
- воинское звание бригадного генерала полковнику Ченчику Вадиму Николаевичу - заместителю Главы Государственной пограничной службы Украины;
- воинское звание бригадного генерала:
- полковнику Грузевичу Александру Степановичу - заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковнику Карпенко Владимиру Владимировичу - командующему логистикой Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Также президент постановил:
- Присвоить 3 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана" и в дальнейшем именовать ее - 3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.
- Присвоить 40 полку Национальной гвардии Украины почетное наименование "имени полковника Данилы Нечая" и в дальнейшем именовать его - 40 полк имени полковника Данилы Нечая Национальной гвардии Украины.
- С целью увековечения памяти генерал-майора Александра Витальевича Радиевского, присвоить имя генерал-майора Александра Радиевского 16 полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины и в дальнейшем именовать его - 16 полк охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского Национальной гвардии Украины.
- Присвоить 9 пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени Сечевых Стрельцов" и в дальнейшем именовать его - 9 пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов Государственной пограничной службы Украины.
- Присвоить 43 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени гетьмана Тараса Трясила" и в дальнейшем именовать ее - 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетьмана Тараса Трясила Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Напомним, сегодня Зеленский прибыл в зону ООС и поздравил военных с Днем Защитника Украины.