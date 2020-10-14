Зеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника Украины

Глава государства присвоил 10 специальных и воинских званий, а также 5 почетных наименований.

Зеленский присвоил воинские звания по случаю Дня защитника Украины
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальные и воинские звания, а также почетные наименования по случаю Дня Защитника Украины.

Об этом говорится в указах главы государства, обнародованных на сайте Офиса президента.

В частности, Зеленский присвоил:

  • специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты полковнику службы гражданской защиты Кульбачу Андрею Анатольевичу - начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области;
  • специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты генерал-майору службы гражданской защиты Ильченко Николаю Владимировичу - заместителю Главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • воинское звание бригадного генерала полковнику Наумову Андрею Олеговичу - начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины;
  • воинское звание бригадного генерала полковнику Омельченко Алексею Анатольевичу - первому заместителю начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины;
  • специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Голубошу Владимиру Валентиновичу - начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области;
  • специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Фацевичу Александру Юрьевичу - заместителю Главы Национальной полиции Украины - руководителю патрульной полиции;
  • воинское звание бригадного генерала полковнику Ященко Вячеславу Александровичу - первому заместителю директора департамента персонала - начальнику управления по работе с личным составом Главного управления Национальной гвардии Украины;
  • воинское звание бригадного генерала полковнику Ченчику Вадиму Николаевичу - заместителю Главы Государственной пограничной службы Украины;
  • воинское звание бригадного генерала:
  • полковнику Грузевичу Александру Степановичу - заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковнику Карпенко Владимиру Владимировичу - командующему логистикой Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также президент постановил:

  • Присвоить 3 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана" и в дальнейшем именовать ее - 3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.
  • Присвоить 40 полку Национальной гвардии Украины почетное наименование "имени полковника Данилы Нечая" и в дальнейшем именовать его - 40 полк имени полковника Данилы Нечая Национальной гвардии Украины.
  • С целью увековечения памяти генерал-майора Александра Витальевича Радиевского, присвоить имя генерал-майора Александра Радиевского 16 полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины и в дальнейшем именовать его - 16 полк охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского Национальной гвардии Украины.
  • Присвоить 9 пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины почетное наименование "имени Сечевых Стрельцов" и в дальнейшем именовать его - 9 пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов Государственной пограничной службы Украины.
  • Присвоить 43 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени гетьмана Тараса Трясила" и в дальнейшем именовать ее - 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетьмана Тараса Трясила Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл в зону ООС и поздравил военных с Днем Защитника Украины.

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