Разумков допускает, что Рада примет закон о референдуме в ноябре

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что закон о референдуме будет принят во втором чтении в ноябре.

Этот закон является одним из приоритетных, пишет "Интерфакс-Украина".

"Относительно законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии. Сейчас он готовится ко второму чтению. Думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре. Он один из приоритетных. Как только он будет готов, будем рассматривать", - заявил Разумков.

В первом чтении парламент поддержал этот документ в июне.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день выборов 25 октября. Он назвал "демоверсией народовластия" "совместное написание его предвыборной программы".

Он также отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить "важный механизм" народовластия на законодательном уровне.

В Офисе президента сообщили, что анонсированный президентом опрос в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

Сегодня Зеленский объявил первый вопрос, который будет вынесен на всенародный опрос.