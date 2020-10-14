Львовский активист заставил прокуратуру обжаловать венгерский язык на Закарпатье

Бездействие закарпатской прокуратуры признано противоправным.

Львовский активист заставил прокуратуру обжаловать венгерский язык на Закарпатье
Святослав Літинський
Фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy

Львовский окружной административный суд во вторник, 13 октября, удовлетворил исковое заявление львовского активиста Святослава Литинского и обязал Закарпатскую областную прокуратуру подать иск об отмене регионального венгерского языка в двух районах Закарпатья.

Об этом Литинский сообщил в фейсбуке.

"Сегодня Львовский окружной административный суд удовлетворил мой иск в прокуратуру Закарпатской области, которым действия прокуратуры по ненаправлению исков об отмене регионального языка в Береговском и Виноградовском районах признаны противоправными, и обязал вернуться к вопросу направления таких исковых заявлений", - написал активист.

Святослав Литинский рассказал ZAXID.NET, что сначала он обратился с соответствующим обращением в прокуратуру Закарпатья, поскольку только прокуратура может подавать в суд об отмене нормативно-правовых актов локального действия, в частности, решений местных советов. В прокуратуре Закарпатья отказались подавать иски об отмене решений районных советов относительно введения регионального языка в Береговском и Виноградовском районах.

Напомним, в сентябре 2019-го Литинский проиграл суд о переводе речи Зеленского на iForum в Одессе на украинский язык. Однако в октябре этого года Верховный Суд признал, что Зеленский на iForum-2019 должен был выступать на украинском. В то же время отмечалось, что юридической ответственности за нарушения нет.

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