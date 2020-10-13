Главу Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудия

Срок отстранения - до 22 ноября.

Главу Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудия
Фото: slovoidilo.ua

Высший совет правосудия отстранил от исполнения обязанностей главы Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, попавшуюся на передаче взятки в размере 3 тыс. долларов США.

Соответствующее решение ВСП принял на заседании 13 октября.

По данным пресс-службы Офиса генпрокурора, срок отстранения - до 22 ноября 2020 года в рамках срока досудебного расследования.

Как сообщалось, глава Харьковского окружного админсуда пыталась оказать давление на одного из судей, а затем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября ее разоблачили детективы НАБУ совместно с CБУ после передачи взятки.

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