Главу Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудия

Высший совет правосудия отстранил от исполнения обязанностей главы Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко, попавшуюся на передаче взятки в размере 3 тыс. долларов США .

Соответствующее решение ВСП принял на заседании 13 октября.

По данным пресс-службы Офиса генпрокурора, срок отстранения - до 22 ноября 2020 года в рамках срока досудебного расследования.

Как сообщалось, глава Харьковского окружного админсуда пыталась оказать давление на одного из судей, а затем попыталась дать ему взятку за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу.

21 сентября ее разоблачили детективы НАБУ совместно с CБУ после передачи взятки.