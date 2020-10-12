Кучеренко предлагает представителям гаражных кооперативов меморандум для защиты от застройщиков

Места в кооперативах есть у 400 тысяч киевлян.

Кучеренко предлагает представителям гаражных кооперативов меморандум для защиты от застройщиков
Фото: ba.org.ua

Политическая партия "Батькивщина" предлагает подписывать с представителями гаражных кооперативов в Киеве меморандум для защиты их прав. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс-служба.

По словам Кучеренко, в Киеве насчитывается 1100 кооперативов, 400 тыс. киевлян имеют в них места. Меморандум нужен, считает кандидат в мэры, чтобы, "застройщики, которые положили глаз на эти земельные участки, их не выгнали".

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли своего имущества, своих капиталов, своих мест, чтобы их интересы были защищены", - подчеркнул политик.

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