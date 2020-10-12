Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

Глава правительства поручил руководителям Харьковской областной и городской госадминистраций представить Минздраву предложения по увеличению коечного фонда.

Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания призвал руководителей всех областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал премьер.

Глава правительства также поручил руководителям Харьковской областной и городской госадминистраций представить предложения Министерству здравоохранения по увеличению коечного фонда.

В КГГА отметили, что готовы отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Кроме того, Шмыгаль поручил КГГА совместно с Госпродпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Напомним, сегодня Черкассы отказались усиливать карантин, несмотря на оранжевую зону. Решение об отнесении Черкасс к оранжевой зоне в горсовете назвали преждевременным.

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