Балуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимации

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого сильно избили 8 сентября в Киеве , переводят в нейрохирургию. Его состояние значительно улучшилось.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: "Володю сегодня наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", - написала политик в фейсбуке.

Ирина Геращенко добавила, что посещать Балуха пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, "потому что для него это очень опасно".

Ранее сообщалось, что 9 октября Балуха отключили от аппарата ИВЛ. Он начал говорить, но ничего не помнит.

Бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.