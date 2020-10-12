Балуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимации

Проведывать бывшего политзаключенного врачи пока запрещают.

Балуха переводят в нейрохирургию после более чем месячного пребывания в реанимации
Фото: Lb.ua

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого сильно избили 8 сентября в Киеве, переводят в нейрохирургию. Его состояние значительно улучшилось.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

"Действительно хорошие новости от врачей В. Балуха: "Володю сегодня наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним произошло, где он находится", - написала политик в фейсбуке.

Ирина Геращенко добавила, что посещать Балуха пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, "потому что для него это очень опасно".

Ранее сообщалось, что 9 октября Балуха отключили от аппарата ИВЛ. Он начал говорить, но ничего не помнит.

Бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что "Европейская Солидарность" предложила Балуху баллотироваться от политсилы на местных выборах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов назвал регионы с наиболее заполненными больницамиСтепанов назвал регионы с наиболее заполненными больницами
Британия поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперацииБритания поблагодарила СБУ за проведение "самой большой за последние 30 лет" совместной спецоперации
В Кыргызстане после парламентских выборов вспыхнули протестыВ Кыргызстане после парламентских выборов вспыхнули протесты
Южная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посолЮжная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посол
В Раде зафиксировано более 60 случаев ковида с начала пандемииВ Раде зафиксировано более 60 случаев ковида с начала пандемии
В посольстве США разъяснили последствия санкций против нардепа ДеркачаВ посольстве США разъяснили последствия санкций против нардепа Деркача
После смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозицияПосле смены власти Беларуси потребуется "план Маршалла", - оппозиция
Главред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыскаГлавред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыска
Более $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государстваБолее $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государства
Из официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в УкраинуИз официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости