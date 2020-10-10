В Киргизстане назначили нового премьер-министра на фоне массовых протестов

Премьер-министром Киргизстана назначили основателя партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыра Жапарова, передает Интерфакс.

Во время голосования в субботу депутаты парламента поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.

Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.

"Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон, необходимо решить вопрос проведения повторных выборов", - сказал он.

Жапаров также выступил за конституционную реформу с участием всех политических сил страны.

"Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатные систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе со всеми сторонами", - заявил политик.

Жапаров был выдвинут на пост главы правительства на экстренном заседании в минувший вторник.

Заседание парламента в субботу состоялось в государственной резиденции "Ала-Арча". Поскольку здание парламента было захвачено и разгромлено демонстрантами в ночь на 6 октября.

Политический кризис в Киргизстане начался 5 октября после парламентских выборов. Из 16 партий избирательный барьер преодолели только четыре, из них три - провластные. В Бишкеке начались массовые протесты, было объявлено чрезвычайное положение.