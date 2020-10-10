В Киргизстане назначили нового премьер-министра на фоне массовых протестов
Садыр Жапаров выступил за повторное проведение парламентских выборов и конституционную реформу.
Премьер-министром Киргизстана назначили основателя партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыра Жапарова, передает Интерфакс.
Во время голосования в субботу депутаты парламента поддержали кандидатуру Жапарова на этот пост, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.
Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости проведения новых парламентских выборов.
"Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон, необходимо решить вопрос проведения повторных выборов", - сказал он.
Жапаров также выступил за конституционную реформу с участием всех политических сил страны.
"Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатные систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе со всеми сторонами", - заявил политик.
Жапаров был выдвинут на пост главы правительства на экстренном заседании в минувший вторник.
Заседание парламента в субботу состоялось в государственной резиденции "Ала-Арча". Поскольку здание парламента было захвачено и разгромлено демонстрантами в ночь на 6 октября.
Политический кризис в Киргизстане начался 5 октября после парламентских выборов. Из 16 партий избирательный барьер преодолели только четыре, из них три - провластные. В Бишкеке начались массовые протесты, было объявлено чрезвычайное положение.
6 октября киргизские СМИ сообщили, что премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. В этот же день кандидатуру киргизского политика Садира Жапарова на этот пост поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.