"Их место за решеткой или на кладбище", - Турчинов прокомментировал дело об амнистии боевиков

Руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности», экс-секретарь СНБО и экс-глава Верховной Рады Александр Турчинов считает правильным решение о неподписании Закона «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» (закон об амнистии - ред.). Так на своей странице в Facebook он прокомментировал информацию об открытии против него за это уголовного производства по требованию главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Не удивился, что Офис Генерального прокурора Украины работает над выполнением задач, поставленных главой "пятой колонны" Медведчуком и его шайкой, открывая уголовные дела по их заказу. Что касается амнистии террористов и убийц украинских граждан на Донбассе, - она недопустима. Их место - за решеткой или на кладбище. Такой была моя позиция в 2014 году, такой она остается и сейчас», - подчеркнул Турчинов.