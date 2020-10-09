Большинство украинцев ожидают результатов реформ в течение 4-5 лет, - соцопрос

Несмотря на неопределенность в проведении реформ и действиях власти, украинцы хорошо осведомлены об общественном активизме и готовы участвовать в жизни своих общин.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которое проводилось в рамках Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE).

Каждый третий респондент (32,5%) отметил, что регулярно или редко посещает собрания в своих общинах.

Относительно осведомленности об общественных активностях, семь из десяти украинцев (70,8%) знают о возможности участия в собраниях по конкретным вопросам. Подавляющему большинству (70,0%) также известно о возможности сообщить местным органам власти о проблемах лично. Так, украинцы наиболее заинтересованы сообщать о инфраструктурных проблемах лично или по телефону (23,7%). Кроме того, они проявили интерес к возможности сообщать об этих проблемах через интернет (20,4%), участвовать в мирных собраниях (18,4%), а также участвовать в работе домовых, уличных или квартальных комитетов (18,4%).

Наименее вовлечены граждане в активности по противодействию коррупции. За последний год только 0,9% опрошенных сообщали о случаях коррупции в прокуратуру или полицию (лично, по телефону или через интернет).

Такая же доля респондентов использовала онлайн-средства для анонимных сообщений о коррупции или нарушениях на выборах. Лишь 1,3% открыто сообщали о коррупции в СМИ , в том числе в блогах и социальных сетях.

Главной причиной, мешающей принимать более активное участие в общественной деятельности, почти половина респондентов (45,1%) назвала нехватку времени или отсутствие мотивации, тогда как 32,9% украинцев не верят в то, что их участие и повлияет на ситуацию. В то же время 17,6% респондентов считают, что решением проблем должно заниматься государство.

Важнейшими вопросами для себя и своих семей украинцы считают бедность (46,9%), доступ к медицинскому обслуживанию (37,3%) и безработицу (33,4%).

При этом украинцы не ожидают быстрых реформ. Большинство (16,8%) ожидают результатов в течение четырех-пяти лет. Каждый шестой (15,6%) - за два-три года. Примерно такая же доля населения (14,3%) считает, что последствия реформ можно ожидать только через 10 или более лет.

Почти половина опрошенных (46,7%) не почувствовали никаких последствий реформ. Вместе с тем 15,8% украинцев почувствовали как негативные, так и позитивные последствия.

Напомним, самые известные реформы среди украинцев - земельная и медицинская.