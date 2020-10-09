Украинки из лагеря беженцев в Сирии просят помочь им вернуться на родину

Родственники женщин рассказали об условиях их пребывания.

Украинки из лагеря беженцев в Сирии просят помочь им вернуться на родину
Фото: Скріншот відео

Не менее 25 гражданок Украины вместе с 35 своими детьми содержатся в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа аль-Хол и Родж от 1,5 до 3,5 лет.

Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Возвращение гражданок Украины из лагеря для беженцев в Сирии", передает корреспондент LB.ua.

Родственники женщин рассказали об условиях их пребывания и призвали помочь вернуть их в Украину.

Фатима Бойко: "Моя племянница находится в лагере аль-Хол. Она поехала в Турцию в 2014 году - с мужем на работу. В 2015 году она вернулась, забрала детей, но потом связь пропала. В 2017 году ей сказали, что ее муж выехал и что она должна выехать за ним на территорию Сирии. Только заговорив о том, что они хотят уехать, их могли убить. Наш зять был убит за то, что высказался, что хочет вернуться... Она попала в лагерь вдов. Поскольку без мужа они там жить не могли, ей пришлось снова выйти замуж. Но его тоже убили... Она с детьми неделями сидела в подвалах, они шли десятки километров с другими женщинами. Они искали путь, вернуться, бежать из этого ада... 29 августа курдские военные подняли мою племянницу с детьми и увезли неизвестно куда. Потом оказалось, что ее перевели в лагерь Родж. Там люди находятся уже четвертый год".

Бойко отметила, что обращалась в Службу безопасности, но не получила ответа. Также, по ее словам, уполномоченный по правам ребенка обратился в Министерство иностранных дел. "Они ездили на переговоры, они работают, но с нами они не встречались. Я благодарна им, но мы уже устали ждать. Еще одну зиму там они переживут", - сказала женщина.

Гульфире Юнусова: "Моя сестра с внуками находится в лагере аль-Хол. Выйти самостоятельно оттуда невозможно. Они выехали из Крыма в 2014 году, в марте. Они жили в общежитии, работы не было. Сын предложил моей сестре, своей матери, уехать в Турцию. Она согласилась. Два месяца он работал на стройке, но потом познакомился с людьми, которые предложили выехать в Сирию. Семья поехала в Сирию. Когда они поняли, где они находятся, дороги назад не было. Сын очень быстро погиб, они остались только с невесткой и детьми. Они очень хотели выйти, это было невозможно. У них условия ужасные. Они могут готовить пищу, но и ее забирают. Медицины у них нет. Таблетки могут дать, если они могут прийти в амбулаторию за зоной. Туда забирают детей без матерей. Они боятся отдавать детей".

Женщина рассказала, что обращалась в Меджлис, писала президенту, омбудсмену. "Наших детей надо вытащить, нельзя так относиться к людям. Завтра может быть поздно", - подчеркнула она.

Анжелика Добровольская: "Моя дочь, с двумя высшими образованиями, знающая много языков, жила в Европе. Она работала переводчиком. Когда она познакомилась с мужчиной, он жил в Турции. Три года они жили в Украине... У него не было нормальной работы. Его пригласили в Турцию. За несколько месяцев он сказал, что его пригласили преподавать в лицее в Сирии. Это было еще в мирное время. Моя дочь со своей полуторагодовалой дочерью полетела к нему... Девочка погибла не дожив до 5 лет. Зять тоже погиб во время бомбежки. Моя дочь тогда была беременна, родила мальчика. Они очень трудно выбирались. Три месяца питались травой. Они согласны на все, предоставить любую информацию, чтобы просто выехать. Недавно я слышала обращение президента в ООН. Он говорил, что ООН часто декларирует действия, но не действует. Мне очень хочется чтобы наше государство также действовало. В 2014 году, когда я была на Майдане, а моя дочь тогда была в Австрии, она писала мне и говорила, что очень гордится тем, что она украинка. Я хочу, чтобы она продолжала гордиться этим".

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