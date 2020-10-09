Украинки из лагеря беженцев в Сирии просят помочь им вернуться на родину

Не менее 25 гражданок Украины вместе с 35 своими детьми содержатся в Сирии в лагерях для беженцев закрытого типа аль-Хол и Родж от 1,5 до 3,5 лет.

Об этом шла речь на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Возвращение гражданок Украины из лагеря для беженцев в Сирии", передает корреспондент LB.ua.

Родственники женщин рассказали об условиях их пребывания и призвали помочь вернуть их в Украину.

Фатима Бойко: "Моя племянница находится в лагере аль-Хол. Она поехала в Турцию в 2014 году - с мужем на работу. В 2015 году она вернулась, забрала детей, но потом связь пропала. В 2017 году ей сказали, что ее муж выехал и что она должна выехать за ним на территорию Сирии. Только заговорив о том, что они хотят уехать, их могли убить. Наш зять был убит за то, что высказался, что хочет вернуться... Она попала в лагерь вдов. Поскольку без мужа они там жить не могли, ей пришлось снова выйти замуж. Но его тоже убили... Она с детьми неделями сидела в подвалах, они шли десятки километров с другими женщинами. Они искали путь, вернуться, бежать из этого ада... 29 августа курдские военные подняли мою племянницу с детьми и увезли неизвестно куда. Потом оказалось, что ее перевели в лагерь Родж. Там люди находятся уже четвертый год".

Бойко отметила, что обращалась в Службу безопасности, но не получила ответа. Также, по ее словам, уполномоченный по правам ребенка обратился в Министерство иностранных дел. "Они ездили на переговоры, они работают, но с нами они не встречались. Я благодарна им, но мы уже устали ждать. Еще одну зиму там они переживут", - сказала женщина.

Гульфире Юнусова: "Моя сестра с внуками находится в лагере аль-Хол. Выйти самостоятельно оттуда невозможно. Они выехали из Крыма в 2014 году, в марте. Они жили в общежитии, работы не было. Сын предложил моей сестре, своей матери, уехать в Турцию. Она согласилась. Два месяца он работал на стройке, но потом познакомился с людьми, которые предложили выехать в Сирию. Семья поехала в Сирию. Когда они поняли, где они находятся, дороги назад не было. Сын очень быстро погиб, они остались только с невесткой и детьми. Они очень хотели выйти, это было невозможно. У них условия ужасные. Они могут готовить пищу, но и ее забирают. Медицины у них нет. Таблетки могут дать, если они могут прийти в амбулаторию за зоной. Туда забирают детей без матерей. Они боятся отдавать детей".

Женщина рассказала, что обращалась в Меджлис, писала президенту, омбудсмену. "Наших детей надо вытащить, нельзя так относиться к людям. Завтра может быть поздно", - подчеркнула она.