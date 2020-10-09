Президент Кыргызстана Жээнбеков отправил в отставку премьера и правительство

При этом все члены правительства продолжат исполнять обязанности в соответствии с ранее занимаемыми должностями.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и всего правительства.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со ст. 65, ч.1, 2, 3 ст. 87 Конституции Кыргызской Республики, п.4 ч.1 ст. 13, п.1 ч.3 и ч .4 ст. 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О правительстве Кыргызской Республики» принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Согласно документу, лица, занимавшие должности премьера, первого вице-премьера, и другие члены правительства будут продолжать выполнять обязанности в соответствии с ранее занимаемыми должностями до формирования нового состава правительства.

Напомним, в Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, начавшиеся с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов, по результатам которых в парламент проходили 4 из 16 партий, среди них три провластные - "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан" - и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике уже создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности - люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента предыдущего созыва.

6 октября киргизские СМИ сообщили, что премьер республики Кубатбек Боронов подал в отставку. В этот же день кандидатуру киргизского политика Садира Жапарова на этот пост поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.

8 октября Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу. В то же время в пресс-службе Жээнбекова агентству сообщили, что президент находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами". Вечером пресс-секретарь президента заявила, что Жээнбеков не собирается в добровольную отставку.