Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо

Правительство уже заключило контракты на поставку вакцин с рядом компаний.

Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо

Правительство Канады бесплатно обеспечит жителей страны вакциной от коронавируса, когда ее создадут.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время речи в парламенте, передает местный телеканал CBC.

"Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, благодаря которой такие вещи, как спасительные вакцины, являются для канадцев бесплатными", - подчеркнул Трюдо.

Он напомнил, что правительство создало специальную экспертную комиссию, которая предлагает свои рекомендации, как лучше распределить вакцины "справедливо и равномерно".

Трюдо отметил, что правительство уже заключило контракты на поставку вакцин с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз - по условиям контрактов, страна получит их сразу же, как только компании запустят свои вакцины в производство.

Напомним, первый случай заражения COVID-19 в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране наблюдается увеличение количества инфицированных. 17 сентября обнаружили более 1 тыс. новых случаев, что стало рекордным показателем с мая.

Канадский парламент пошел на карантин в марте. С тех пор он несколько раз собирался на внеочередные заседания для принятия законов, необходимых для поддержки населения в условиях коронакризиса. Депутаты также регулярно продолжают дискутировать в составе специального комитета, но тоже только по вопросам, связанным с противодействием COVID-19.

12 марта премьер Джастин Трюдо и его жена Софи были помещены на самоизоляцию по подозрению на заболевание коронавирусом. Инфекцию подтвердили у жены премьера, в конце марта она выздоровела.

С начала пандемии в Канаде заразились более 173 тыс. человек, 9,5 тыс. из них умерли, 145,6 тыс. выздоровели.

В Украине вакцина от ковида появится не раньше, чем в марте следующего года. Сообщалось, что ее цена ориентировочно составит 1 тыс. гривен.

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