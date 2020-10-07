Отношение украинцев к РоSSии с февраля 2019-го ухудшилось - опрос

Второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к РоSSии.

Отношение украинцев к РоSSии с февраля 2019-го ухудшилось - опрос
Фото: Белорусские новости

С февраля 2019 года отношение украинцев к РоSSии ощутимо ухудшилось.

Как свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и роSSийской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", в сентябре 2020-го хорошо или очень хорошо к РоSSии относились 42% украинцев против 57% в феврале 2019-го. В то же время плохо или очень плохо к РоSSии относятся тоже 42% опрошенных украинцев, 16% не определились.

В РоSSии хорошо или очень хорошо, согласно опросу, относилось к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, 9% не определились.

Как свидетельствуют результаты исследования, отношение украинцев к РоSSии существенно зависит от региона. На Западе положительно относятся к РоSSии 30%, в Центре - 38%, на Юге - 52%, на Востоке - 56%. Большинство тех, кто негативно относится к РоSSии, сконцентрированы в Западном регионе (56%), меньше всего таких - в Восточном регионе (27%)

По сравнению с сентябрем 2019 и февралем 2020 года уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от РоSSии) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих закрытых границ с Россией составляет 39%, а количество желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.

В РоSSии по сравнению с январем 2020 года немного увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной (было 26%, стало 30%), и уменьшилось количество тех, кто не хочет иметь визы и границы (было 56%, стало 51%). Количество желающих объединения в одно государство практически не изменилась - 16%.

Как отмечают в КМИС, за весь период наблюдений (кроме сентября 2019) украинцы лучше относились к РоSSии, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к РоSSии.

"После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к РоSSии (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к РоSSии вновь несколько улучшилось. И сейчас - в августе-сентябре 2020 года отношение украинцев к РоSSии вновь ухудшилось, а отношение россиян к Украине несколько улучшилось, и второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к РоSSии (но разница минимальна)", - говорится в пресс-релизе.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения РоSSии, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020 года методом личного интервью.

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