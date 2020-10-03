Кернес получил отрицательный тест на COVID-19 - Фукс

17 сентября мэра Харькова доставили в клинику Шарите в Германии из-за вызванных коронавирусом осложнений.

Кернес получил отрицательный тест на COVID-19 - Фукс
Геннадій Кернес
Фото: facebook/Геннадий Кернес

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, которого 17 сентября доставили в клинику Шарите в Германии из-за вызванных коронавирусом осложнений, получил отрицательный тест на COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию. По словам источников LB.ua, перед тем в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу. Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако за несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

Ранее сообщалось, что Кернес с 10 сентября находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

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