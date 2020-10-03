Главред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыска

Перед этим женщина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить РоSSийскую Федерацию".

Главред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыска
Фото: 3dvsem.com

Главный редактор роSSийского интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщали местные СМИ, однако имя погибшей не указывали. Позже стало известно, что это Славина.

Женщина скончалась на месте. Незадолго до самоубийства Славина написала в фейсбуке пост: "В моей смерти прошу винить РоSSийскую Федерацию".

Накануне она рассказала, что к ней домой приходили с обыском, который мог быть связан с делом "Открытой РоSSии".

"Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой РоSSии», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли, - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкаю во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", - написала женщина за день до самоубийства.

Напомним, в столице Беларуси Минске мужчина поджег себя у отделения милиции. Он умер в больнице скорой медицинской помощи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
В Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против ФокинаВ Верховной Раде призвали МВД и ГБР открыть дело против Фокина
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Офис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личнымОфис президента о заявлениях Фокина: нельзя путать официальное с личным
Блок рекламы


Похожие новости
Ярош предложил себя на вакантное место в ТКГЯрош предложил себя на вакантное место в ТКГ
Из официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в УкраинуИз официального блога Борреля удалили фразу: "ЕС - это не банкомат", которую он написал после визита в Украину
В "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской областиВ "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской области
В Беларуси умер мужчина, поджегший себя у отделения милицииВ Беларуси умер мужчина, поджегший себя у отделения милиции
В Беларуси на акциях протеста после инаугурации Лукашенко задержали по меньшей мере 270 человекВ Беларуси на акциях протеста после инаугурации Лукашенко задержали по меньшей мере 270 человек
Тихановская объявила себя единственным лидером БеларусиТихановская объявила себя единственным лидером Беларуси
В Беларуси после инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанныеВ Беларуси после инаугурации Лукашенко начались массовые акции, есть задержанные
Оппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции протеста после тайной инаугурации ЛукашенкоОппозиция Беларуси призвала к бессрочной акции протеста после тайной инаугурации Лукашенко
На админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинкуНа админгранице с Крымом задержали гражданку РоSSии, которая выдавала себя за украинку
В "Слуге народа" отредактировали список "киевской команды" уже после представленияВ "Слуге народа" отредактировали список "киевской команды" уже после представления
Последние новости
Подгружаем последние новости