Главред роSSийского интернет-СМИ сожгла себя у здания МВД после обыска

Перед этим женщина написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить РоSSийскую Федерацию".

Главный редактор роSSийского интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщали местные СМИ , однако имя погибшей не указывали. Позже стало известно, что это Славина.

Женщина скончалась на месте. Незадолго до самоубийства Славина написала в фейсбуке пост: "В моей смерти прошу винить РоSSийскую Федерацию".

Накануне она рассказала, что к ней домой приходили с обыском, который мог быть связан с делом "Открытой РоSSии".

"Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой РоSSии», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли, - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкаю во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", - написала женщина за день до самоубийства.

Напомним, в столице Беларуси Минске мужчина поджег себя у отделения милиции. Он умер в больнице скорой медицинской помощи.