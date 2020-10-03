Вице-президент США с женой и глава Минфина получили отрицательные тесты на COVID-19

Они сдавали тесты в пятницу утром.

Вице-президент США с женой и глава Минфина получили отрицательные тесты на COVID-19
Фото: apa.az

Вице-президент США Майк Пенс и его жена сегодня утром сдали анализы на коронавирус COVID-19, тесты показали отрицательный результат.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что пресс-секретарь Министерства финансов Моника Кроули также сообщила, что министра Стивена Мнучина проверили на коронавирус в рамках ежедневной проверки. Его результат - отрицательный.

"Анализ Стивена Мнучина на COVID-19 дал отрицательный результат утром, его будут продолжать тестировать каждый день", - написала Кроули в своем Twitter.

Напомним, утром 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Перед тем агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что положительный тест на COVID-19 получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями.

Позже CNN сообщил, что в Белом доме знали об инфицировании советницы Трампа коронавирусом еще до его поездки в Нью-Джерси. Информацию скрывали от журналистов, а президент США полетел туда для сбора средств.

Госсекретарь Майк Помпео, который сейчас находится в европейском турне, тоже сдал анализ на коронавирус COVID-19, его результаты отрицательные. По словам Помпео, в последний раз он лично видел Трампа 15 сентября.

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