Данилишин просит суд признать выборы президента НАНУ незаконными

Ученый считает, что нынешний состав президиума Академии наук оставляет украинскую науку без будущего.

Данилишин просит суд признать выборы президента НАНУ незаконными
Фото: Соня Кошкина

Один из кандидатов на пост президента Национальной академии наук академик НАН Богдан Данилишин подал в суд иск о незаконности проведения выборов главы НАНУ.

Об этом Данилишин сообщил в фейсбуке.

"29 сентября мной как кандидатом на пост президента НАН Украины, академиком НАН Украины было подано исковое заявление в Шевченковский районный суд города Киева о незаконности проведения выборов президента и президиума НАН Украины 6-9 октября 2020 года. Кроме того, я прошу признать незаконным и отменить постановление президиума Национальной академии наук Украины от 07.09.2020 г. № 138 «О порядке проведения избирательной сессии общего собрания НАН Украины и общего собрания отделений НАН Украины» и другие требования", - написал Данилишин.

Он отметил, что не видит готовности настоящего руководящего состава Академии к изменениям, а лишь "глубокое желание законсервировать состояние дел, имеющее место последние 20 лет". Тем самым, по мнению Данилишина, нынешний состав президиума Академии наук оставляет украинскую науку без будущего.

Данилишин убежден, что Академия требует "глубокого реформирования, омоложения руководящего состава и прорывных идей, которые смогут вывести украинскую науку из затяжного бюрократического штопора". Изменения, считает кандидат в президенты НАН, должны состояться в низовых звеньях Академии - институтах, где "более 70% руководителей - люди, которым далеко за 70 лет".

По его мнению, целесообразно выбрать в президиум НАН "молодых людей до 50-60 лет".

Выборы президента Национальной академии наук Украины, а также выборы нового состава президиума НАН были запланированы на 13-17 апреля 2020 года, но были перенесены в связи с распространением коронавируса. 7 сентября на заседании президиума Национальной академии наук Украины приняли решение о проведении выборов 7-9 октября.

На должность президента НАНУ претендуют 78-летний Владислав Гончарук, 55-летний Богдан Данилишин, 69-летний Анатолий Загородний, 77-летний Сергей Комиссаренко и 70-летний Владимир Семиноженко.

В конце марта сообщалось, что 101-летний академик Патон намерен покинуть пост президента НАНУ. Однако выборы, назначенные на апрель, не состоялись. 19 августа Борис Патон умер. Академию наук он бессменно возглавлял с 1962 года.

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