Венедиктова в июле 2020 года отказалась открыть производство в отношении "слуги народа" Халимона - "Схемы"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в июле 2020 года отказалась открыть уголовное производство по просьбе детективов Национального антикоррупционного бюро в отношении народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона из-за вероятного вымогательства им неправомерной выгоды, несмотря на аудиозаписи, которые могут об этом свидетельствовать.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Сначала в Офисе генпрокурора сообщили журналистам, что в июле не видели оснований для открытия производства, но на днях по результатам "личного приема одного из народных депутатов" возбудили дело.

Юристы считают, что теперь это не имеет смысла, ведь из-за проволочек с открытием дела шанс задокументировать возможные доказательства я уже потерян. Сам депутат Халимон отрицает, что нарушал закон.

21 июля экс-парламентарий и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился к НАБУ с заявлением относительно Халимона. Он сообщил, что записывал на диктофон встречи и телефонные разговоры с депутатом и его доверенным лицом предпринимателем Сергеем Селютиным, которые свидетельствуют о том, что они предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области в обмен на денежное вознаграждение - 40 млн гривен.

"Схемы" получили от заявителя эти пленки. Из них ясно, что встречи и телефонные звонки происходили в течение июля. Халимон подтвердил факт этих встреч и звонков, но отрицал, что требовал взятку, утверждая, что денежное вознаграждение ему предлагал сам заявитель.

Детективы НАБУ изучили записи и обратились к Венедиктовой с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого собирались зафиксировать вероятное преступление депутата официальным процессуальным образом. Однако на следующий день детективы получили отказ. В ответе за подписью Венедиктовой говорилось, что "в настоящее время отсутствуют определенные УПК Украины основания для внесения соответствующих сведений в ЕРДР".

Как рассказал журналистам Дмитренко, с тех пор заместитель главы фракции Халимон и посредник Селютин перестали выходить с ним на связь.

Журналисты проанализировали записи, опросили участников этих встреч и проанализировали события, которые при этом происходили. Так, одна из встреч, на которой, по словам Дмитренко, присутствовали Халимон и его однопартиец Андрей Мотовиловец, состоялась 15 июля в Офисе президента. Судя по записям, речь о деньгах не шла, однако человек с голосом, похожим на голос Халимона, говорил: "... чтобы нам с вами не портить отношения, поскольку мы живем с вами в одном регионе, и наши дети ходят вместе в школу и такое".

Позже и Халимон, и Мотовиловец подтвердили, что такая встреча была. По словам нардепов, они на ней обсуждали доведение до банкротства госпредприятия "Ивковцы" на Черниговщине.

Другая встреча, по словам заявителя, состоялась 19 июня в ресторане "Петровский пивовар" на Обуховский трассе, где звучали разговоры о распределении урожая "50 на 50", а также "30+10".

"Халимон рассказывал мне, «ты даешь 40 миллионов: 30+10, 30 сейчас и 10 затем, после уборки кукурузы. 50/50, если хотите дальше работать». Они ставят своего директора, и мы будем ему подотчетны, говорить и носить" , - пояснил журналистам фрагмент общения Дмитренко.