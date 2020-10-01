СБУ пресекла попытку информационной диверсии РоSSии перед местными выборами

По результатам обысков изъято 8 тысяч SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные материалы в соцсетях.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения из РФ и так называемой "ДНР" деструктивной информации с использованием "ботоферм".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети "Интернет" в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что организаторы схемы использовали сим-карты украинских и роSSийских операторов мобильной связи.

"Сотрудники СБ Украины установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали через запрещенные роSSийские платежные системы", - говорится в заявлении.

Сотрудники СБУ провели обыски в Киеве и Донецкой области, по результатам которых изъяты компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и тому подобное.

Кроме того, изъято 8 тысяч SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные материалы в соцсетях.

По информации СБУ , по выявленным фактам открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное следствие.

"Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов так называемой "ДНР" и РоSSии", - отметили в СБУ .

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/