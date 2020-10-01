На Донбассе ранен украинский военный

Бойца госпитализировали, его состояние - удовлетворительное.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: reporter.dn.ua

На Донбассе вследствие обстрела со стороны роSSийских оккупантов в районе населенного пункта Зайцево, в Донецкой области, получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом сообщает территориальное управление командования "Север".

"Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, в утренней сводке штаб операции Объединенных сил сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.



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