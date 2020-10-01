На Донбассе ранен украинский военный
Бойца госпитализировали, его состояние - удовлетворительное.
На Донбассе вследствие обстрела со стороны роSSийских оккупантов в районе населенного пункта Зайцево, в Донецкой области, получил ранения украинский военнослужащий.
Об этом сообщает территориальное управление командования "Север".
"Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Напомним, в утренней сводке штаб операции Объединенных сил сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.